Sakız Adası’ndaki yangını yanan sigara çıkarmış: Şüpheli gözaltında

Yunanistan’ın Sakız Adası’nda çıkan orman yangını ile bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Greek Herald haber sitesinin aktardığına göre, gözaltına alınan kadının Gürcistanlı bir ev işçisi olduğu bilgisi verildi. Haber göre, şüpheli, pazartesi sabahı adanın Leptopoda bölgesinde yere yanan bir sigara attığını kabul etti. Bundan bir süre sonra ise yangın başladı.

İddiaya göre, kadın yangını ayağıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı, eyleminin sonuçlarından üzgün olduğunu söyledi. Soruşturmaya aşina bir kaynak, şüphelinin yangında “dahlinin olduğunu kabul ettiğini ve pişmanlık gösterdiğini” anlattı. Kadının “ihmalkar kundaklama” suçundan gözaltına alındığı bilgisi verildi. Olay hakkında açılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



4 BİN HEKTARI AŞKIN ALAN KÜL OLDU



Gözaltı işlemine konu olan yangın, Sakız Adası’nda son günlerde çıkan beş yangından biriydi. Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus programından alınan son uydu verilerine göre, yangınlarda 4 bin hektardan fazla alan kül oldu.



Alevler büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da yetkililer yangınların yeniden şiddetlenebileceği uyarısında bulundu. Belediye Başkanı Yiannis Malafis, “Devriyeler başladı, duman çıkan alanlara yoğun bir şekilde su ile müdahale edilmeye devam ediliyor… Öğle saatlerinde hasarı değerlendireceğiz” diye konuştu.



Öte yandan, The Guardian’a açıklamada bulunan Yunan bir yetkili, kimliği açıklanmayan gözaltındaki şüphelinin perşembe günü hakim karşısına çıkarılacağı bilgisini verdi. Constantine Kozanis isimli yetkili, dün yaptığı açıklamada, “(Şüpheli) gece gözaltında tutulacak ve yarın mahkemeye çıkarılacak” dedi. Yetkili, şüpheli kadının “suçüstü yakalanmasından” dolayı sürecin hızlı ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

