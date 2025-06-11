Saldırgan "para için yaptım" diye bağırmış!

Kolombiya’da suikast girişimine uğrayarak ağır yaralanan başkan adayı Senatör Miguel Uribe Turbay'ın sağlık ciddi durumu ciddiyetini korurken, 15 yaşındaki saldırgan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırganın hakkındaki "cinayete teşebbüs" ve "yasa dışı silah bulundurma" suçlamalarını reddettiği ve masum olduğunu söylediği aktarıldı.

Savcılık, saldırganın reşit olmadığı gerekçesiyle hapis cezası yerine, 8 yıl rehabilitasyona tabi tutulmakla karşı karşıya olduğunu açıkladı.



"BUNU PARA İÇİN YAPTIM, AİLEM İÇİN YAPTIM"

Kolombiya basını, saldırganın güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığı sırada yerel bir uyuşturucu satıcısı tarafından görevlendirildiğini ve "Bunu para için yaptım, ailem için yaptım" diye bağırdığını öne sürdü.

Senatör Uribe, geçtiğimiz cumartesi günü başkent Bogoto’da destekçilerine hitap ettiği bir miting esnasında 15 yaşındaki saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda başından ve bacağından vurularak ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Uribe’nin hayati tehlikesi devam ediyor.