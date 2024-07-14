Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı? Soruşturma başlatıldı

ABD Gizli Servisi'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında silahla suikast girişimi düzenleyen saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiğini soruşturduğu bildirildi.



Associated Press (AP), mitingde çekilen onlarca video ve fotoğrafın yanı sıra uydu görüntüleri üzerinden eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı analiz etti.



Analize göre, bu veriler saldırganın Trump'ın konuşma yaptığı sahneye "şaşırtıcı" derecede yaklaşabildiğini gösteriyor.



Sosyal medyada yayımlanan videolara göre, Trump'ın mitinginin yapıldığı alanın kuzeyindeki bir üretim tesisinin çatısında bulunan gri kamuflaj giymiş bir adamın cesedi görülüyor.



HANGİ SİLAH KULLANILDI?



Çatı, Trump'ın konuşma yaptığı yere 150 metre mesafede ve bu uzaklık ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ediyor.



Saldırganın kullandığı AR-15 ise M16'nın yarı otomatik sivil modeli.



İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan iki emniyet yetkilisi, ABD Gizli Servisi'nin, saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaştığını soruşturduğunu aktardı.



Yetkililer, Gizli Servis'in kesin nişancı ekibi ile karşı saldırı ekibinin saldırı sırasında mitingde bulunduğunu ifade etti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Öte yandan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, Bakanlığın ve Gizli Servis'in silahlı saldırıyı soruşturmak üzere kolluk kuvvetleriyle çalıştığını söyledi.



Mayorkas, başkan adaylarının ve seçim kampanyası kapsamında yürütülen etkinliklerin güvenliğini sağlamanın en hayati önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.



Bakan Mayorkas, "Bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Gizli Servisi bugün gösterdikleri hızlı eylemden dolayı takdir ediyoruz. Başkan Biden, eski Başkan Trump ve kampanyalarıyla irtibat halindeyiz, onların emniyet ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.



BBC'nin haberine göre de Trump'ın mitingde uğradığı saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açtı.