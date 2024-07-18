Saldırgan, Trump'a suikast girişiminin sinyalini günler öncesinden vermiş: 13 Temmuz prömiyerim olacak

ABD'de suikast girişimi zanlısı Crooks'un bu eylemi nasıl ve niye gerçekleştirdiği yönünde araştırmalar devam ediyor.



İsmini vermek istemeyen soruşturma ekibinden 3 kaynak, ABC'ye, Crooks'un suikast girişiminin arkasında yatan nedeni belirlemek için çalışan müfettişlerin, "Steam" adlı oyun platformuna gönderilen bir mesaj bulduklarını açıkladı.

"13 TEMMUZ PRÖMİYERİM OLACAK"



Kaynaklar, Crooks tarafından yazıldığına inandıkları mesajda, "13 Temmuz prömiyerim olacak, olup biteni izleyin" ifadesinin kullanıldığını belirtti.



CNN ise FBI’nın dün Kongre’de senatörlere verdiği brifingde Crooks’un oyun sitesindeki hesabını teyit etmesine rağmen bugün bu değerlendirmeyi revize ettiğini ve söz konusu hesabın “sahte” olabileceğini söylediğini yazdı.



Crooks'un elektronik aletlerinde incelemeleri sürdüren yetkililerin, telefonda Trump ve Başkan Joe Biden'in resimlerini bulduğu, ayrıca internet kayıtlarında "merminin uzun mesafede rüzgara karşı gidişatı" konusunda aramalara rastladığı kaydedildi.

CROOKS'UN 1 SAAT ÖNCEDEN "ŞÜPHELİ" OLARAK FOTOĞRAFI ÇEKİLİP POLİSLE PAYLAŞILMIŞ



Diğer yandan olay günü Crooks silahını ateşlemeden önce seçim mitingi alanında yaşananalar hakkında da yeni detaylar ortaya çıkıyor.



Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin dün Senato üyelerine verdiği kapalı brifingden sızan bilgilere göre, Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı, elinde golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği belirtildi.



AP'ye konuşan, söz konusu brifingden bilgisi olan 8 güvenlik yetkilisine göre, Crooks'un "şüpheli" durumunun telsizle üst makamlara haber verildiği, alandan fotoğrafının çekilip paylaşıldığı ancak bu süreçte Crooks'un gözden kaybolarak Trump kürsüye çıktıktan sonra 135 metre uzaklıktaki binanın çatısında görüldüğü aktarıldı.



Mitinge katılanların uyarısı üzerine bina yakınında bulunan yerel bir polis memurunun çatıya çıkmaya çalıştığı, ancak Crooks’un kendisine silah doğrultması üzerine karşılık veremeden geri çekildiği belirtildi. Hemen sonra da Crooks'un Trump'ı hedef alarak silahını ateşlediği bildirildi.



