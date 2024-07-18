Saldırganın telefonu incelendi! Trump ve Biden'a ait bilgiler bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini gerçekleştiren 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un sahip olduğu telefonlar incelenmeye devam ediyor. FBI yetkilileri, saldırganın telefonunda Trump'a ve mevcut başkan Joe Biden'a ait bilgilerin bulunduğunu açıkladı. Saldırganın, telefonundan Trump'ın resmi etkinlik tarihlerinin yanı sıra çeşitli üst düzey yetkilileri araştırdığı belirtildi.

Saldırganın telefonu incelendi! Trump ve Biden'a ait bilgiler bulundu
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FBI yetkilileri, eski başkan 'a girişiminde bulunan saldırganın telefonunda hem eski başkan hem de halefi Başkan Joe Biden hakkında bilgilerin bulunduğunu söyledi.

New York Times'ın haberine göre, silahlı saldırgan Thomas Matthew Crooks, telefonunu kullanarak hem Trump'ın hem de Biden'ın yanı sıra diğer kamu figürlerinin görüntülerini aradı.

TRUMP'IN ETKİNLİKLERİNİ ARAŞTIRDI

Saldırgan, telefonundan Trump'ın resmi etkinliklerinin tarihlerini ve Demokrat Parti Ulusal Kongresi'ni de aradı.

FBI, silahlı saldırının sebebine dair ipuçları bulmak için iki telefon da dahil olmak üzere saldırganın eşyaları üzerinde kapsamlı arama gerçekleştiriyor.

"GÜÇLÜ SİYASİ İZLER BULUNAMADI"

Crooks'un güçlü partizan görüşlere sahip olduğuna veya herhangi bir işbirlikçisi veya bağlantısı olduğuna dair hiçbir işaret bulunamadı.

FBI'dan bir yetkili, saldırganın Pensilvanya'daki evinde "siyasi veya ideolojik bilgi" bulunmamasının "dikkat çekici" olduğunu, suikastçıların çoğunun siyasi inançlarına dair izler bırakma eğiliminde olduğunu söyledi.

FBI Direktörü Christopher Wray da görüşmelerde yer aldı ve soruşturmanın henüz yeni başladığını belirtti.

KENDİ AKIL SAĞLIĞINDAN ENDİŞELİYDİ

Gazeteye konuşan iki yetkili, silahlı saldırganın ayrıca FBI Direktörü Christopher Wray, Başsavcı Merrick Garland ve İngiliz kraliyet ailesinden bir kişi hakkında araştırma yaptığını söyledi.

Yetkililer, silahlı saldırganın kendi zihinsel sağlığıyla ilgili endişeleri olduğuna dair işaretler bulunduğunu aktardı.

Crooks'un evdeki telefonunda "majör depresif bozukluk" araştırdığını belirtildi.

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