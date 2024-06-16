Saldırılar bayramda da devam etti: Gazze’de can kaybı 37 bin 337’ye yükseldi

İsrail’in yoğun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 337’ye yükseldi.

Saldırılar bayramda da devam etti: Gazze’de can kaybı 37 bin 337’ye yükseldi

İsrail Şeridi’ndeki saldırılarına 254 gündür yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı’nı bombalar altında karşılayan Filistinliler dünyanın yardımını beklerken, İsrail ordusu  sivilleri vurmaya devam ediyor. 

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 41 Filistinli hayatını kaybederken, 102 Filistinli de yaralandı.

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 337’ye, yaralananların sayısı ise 85 bin 299’a yükseldiği bildirildi.

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