Saldırıların 261. günü: Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 37 bin 598'e yükseldi.

Saldırıların 261. günü: Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı
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'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 'in Gazze Şeridi'ne 261 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 121'inin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 598'e, yaralı sayısının 86 bin 32'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Saldırıların 261. günü: Gazze'de can kaybı 37 bin 598'e çıktı - 1

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