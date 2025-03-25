Saldırıya uğrayıp gözaltına alınmıştı: Oscar’lı Filistinli yönetmen serbest

Bu yıl Oscar Ödülleri'ne damga vuran Batı Şeria'da yaşananların anlatıldığı ve En İyi Belgesel Oscar'ını kazanan "No Other Land"ın yönetmeni Hamdan Ballal, Batı Şeria’da bulunan Kiryat Arba yerleşimindeki bir İsrail polis karakolundan serbest bırakıldı.



Ballal, saldırıya uğrayan ve gözaltına alınan iki Filistinli ile birlikte yakındaki bir hastaneye götürüldü.

“BÜTÜN VÜCUDUM AĞRIYOR”

“Bütün vücudum ağrıyor” diyen Ballal, Associated Press’e verdiği demeçte, “Askerlerin seslerini duydum, benimle alay ediyorlardı... ‘Oscar’ kelimesini duydum ama İbranice konuşmadığım için ne dediklerini anlamadım” ifadelerini kullandı.



Ballal ayrıca, bir askeri üste gözleri bağlanmış halde 24 saat tutulduğunu ve dondurucu soğukta bir klima altında uyumaya zorlandığını söyledi.



Ballal’la birlikte gözaltına alınan ve işkence gören diğer iki Filistinlinin avukatı Lea Tsemel, müvekkillerini gözaltına alındıktan sonra onlara saatlerce erişim sağlayamadığını belirtti.

YERLEŞİMCİLERİN SALDIRISI

Ballal, gözaltındayken avukatına verdiği ifadede, yerleşimcilerin köydeki evlere saldırısını kayda almak için dışarı çıktığını, eve döndüğünde ise daha önce kendisini tehdit eden tanınmış bir yerleşimcinin iki askerle birlikte kapısına gelerek saldırdığını söyledi.



Ballal’a göre, askerler ve yerleşimci, evine girmeye çalışırken kendisini yere düşürdü, yüzü ve vücudu defalarca tekmelendi.

“ÖLÜYORUM”

Ballal’ın eşi Lamia ise, üç çocuğuyla birlikte içeride saklanırken eşinin “Ölüyorum!” diye bağırdığını duyduğunu, pencereden baktığında, üç üniformalı adamın Ballal’ı tüfeklerinin dipçikleriyle dövdüğünü ve sivil kıyafetli bir başka kişinin de saldırıyı kameraya aldığını gördüğünü söyledi.



Ballal, “Oscar’dan sonra elbette bize daha fazla saldırmaya geldiler” dedi.

BALLAL’A TEHDİT VİDEOSU

Yerleşimcinin Ballal’ı tehdit ettiği anları gösteren bir video da, Nisan ayında sosyal medyada dolaşıma girmişti.



Videoda, Ballal’a yaklaşan yüzü maskeli yerleşimcilerin, “Bu benim toprağım, Tanrı bana verdi” diye bağırarak küfür ettiği ve “Bir dahaki sefere bu kadar nazik olmayacak” dediği görülüyordu.



Filistinli sakinler, pazartesi akşamı Yahudi yerleşimcilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grubun Batı Şeria’daki Susiya köyüne saldırdığını, bazılarının maskeli, bazılarının silahlı ve bazılarının askeri üniforma giydiğini söyledi. O esnada köy sakinleri, iftar yemeğinde oruçlarını açıyordu.

NO OTHER LAND

No Other Land, İsrail ordusunun Masafer Yatta bölgesindeki Filistin köylerini yıkmasını engellemek için mücadele eden sakinlerin hikâyesini anlatıyor.



İsrail-Filistin ortak yapımı olan film, 2024 Berlin Film Festivali'nde de dâhil olmak üzere birçok uluslararası ödül kazandı.



Filmin diğer yönetmenlerinden ve bölgedeki önde gelen Filistinli aktivistlerden Basel Adra, Oscar ödülünün ardından yerleşimciler ve İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda büyük bir artış yaşandığını söyledi.

