MOSKOVA'DA HAFTA SONU HALKA AÇIK TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ





Olay yerine 70'ten fazla ambulans ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'den de ilk açıklama geldi. Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen Sobyanin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Sobyanin hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin de iptal edildiğini kaydetti.



Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da başkentte konser salonuna yapılan terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

MEDVEDEV: ÖLÜME ÖLÜM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.



Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.



Medvedev ayrıca şunları kaydetti:



"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."