Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu binada patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu bildirildi.

Binada çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü bilgisi verildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kremlin'den aktarılana göre, Rusya FSB güvenlik servisi Başkan Vladimir Putin'e, Moskova yakınlarındaki ölümcül saldırı sonrasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Bunların dördünün doğrudan olaya karıştığı belirlendi.



Interfax'ın aktardığına göre Kremlin, daha fazla suçlunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

FSB güvenlik servisinin aktardığına göre, terör saldırısının faili olduğundan şüphelenilen dört kişi, bugün erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna sınırına doğru giderken yakalandı. Şüphelilerin Ukrayna tarafında bağlantıları olduğu belirlendi.



FSB, saldırının dikkatle planlandığını söyledi.



ÖLÜ SAYISI 115'E ULAŞTI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, 115 kişinin yaşamını kaybettiği ve sayının daha da artabileceği kaydedildi. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu iddia edildi.



Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Rus haber ajansı Tass'a göre de saldırıda 146 kişi yaralandı. Yaralılardan 60'ının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.