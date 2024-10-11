Salgın dayanışması doğrulandı: Trump, Putin'e Covid testi göndermiş

Kitapta eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, salgının ilk aşamalarında, testlerin neredeyse tükendiği bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Covid testleri gönderdiği iddia ediliyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın ABD'deki kıtlığa rağmen gizlice Rus lidere kişisel kullanımı için testler gönderdiğini anlatan Woodward'ın yazdıklarını büyük ölçüde doğruladı. Peskov, salgının erken evresinde yeterli ekipman olmadığında "tüm ülkelerin bir şekilde kendi aralarında alışveriş yapmaya çalıştığını" söyledi.

"NADİR BULUNAN ÜRÜNLERDİ"



ABD'ye bir miktar ventilatör ünitesi gönderildiğini belirten Peskov, "Onlar da bize bu testleri gönderdiler." dedi.



Alışverişlerin "salgın başladığında" gerçekleştiğini aktaran Kremlin sözcüsü bu dönemde testlerin "nadir bulunan ürünler" olduğunu ekledi.



Woodward'ın kitabına göre Rus lider Putin Trump'a, "Kimseye söylemeni istemiyorum, çünkü insanlar sana kızacak." demişti.



Kitapta ayrıca Trump ve Putin'in 2021'den bu yana yedi kez telefonda görüşmüş olabileceği iddia edildi. Ancak Peskov bu iddiayı yalanlayarak, görüşmelerin "gerçekleşmediğini" söyledi.