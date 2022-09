Salgın sonrası ilk yüz yüze BM Zirvesi

Corona virüs salgını sonrası ilk kez yüz yüze düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde, Ukrayna-Rusya Savaşı, küresel enerji krizi, gıda güvenliği, nükleer güvenlik, iklim krizi ile diğer küresel ve bölgesel sorunlar öne çıkacak.



Her yıl eylül ayının üçüncü haftası salı günü dünyanın gözü BM Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan New York'a çevriliyor.



193 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, delegeler ve sivil toplum örgütleri dünyanın en büyük diplomasi forumunda bir araya gelmeye hazırlanıyor.



Salgın nedeniyle 2020'de sanal, 2021'de ise kısıtlı katılımla hibrit ortamda düzenlendiği için sokakları sessiz kalan New York, bu yıl diplomasi trafiğiyle yeniden canlanacak.



Bu yıl yüz yüze gerçekleşecek zirveye 100'ün üzerinde devlet başkanı, 50'den fazla hükümet başkanı ve çok sayıda bakan katılacak.

BM Genel Merkezi'nde bir araya gelen liderler, küresel sorunlara diplomatik çözüm arıyor, ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor ve ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.



BM 77. Genel Kurul Başkanlığını, görevi Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'den devralan Macar diplomat Csaba Körösi yapacak.



Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.



ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılacağı zirveye, bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve birçok ülke tarafından Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise katılmayacak.



GÜNDEMDE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VAR



Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, İsrail Başbakanı Yair Lapid gibi isimler de yer alacak.



Zirvede bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enerji krizi, gıda güvenliği, nükleer güvenlik, iklim krizi, Afganistan ve diğer küresel ve bölgesel sorunlar liderlerin gündeminde olacak.



BM Genel Sekreter Antonio Guterres, Genel Kurul görüşmelerinden bir gün önce, 19 Eylül'de liderlerin katılacağı "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.



İLK KONUŞAN YİNE BREZİLYA OLACAK



Brezilya alfabetik sıralamada önde olmamasına rağmen 1947'den bu yana BM Genel Kurulu'nda ilk konuşmacı olmayı sürdürüyor.



BM Genel Kurulu'nun ilk yıllarında kürsüye ilk sırada çıkmayı hiçbir ülke istemeyince Brezilya'nın gönüllü olması ve ilk konuşmayı yapması yıllar içinde bir gelenek halini aldı.



Konuşmacı listesi her yıl değişse de Brezilya'nın ilk konuşmacı olması geleneği devam ediyor. Kürsüye ev sahibi ülke olarak ABD ikinci sırada çıkıyor ancak ABD Başkanı Biden, 19 Eylül'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Londra'daki cenaze törenine katılacağı için BM Genel Kurulu'na bir gün sonra 21 Eylül Çarşamba günü hitap edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasını BM 77. Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü, 20 Eylül'de yapacak.



ZELENSKİY VİDEO MESAJ GÖNDERECEK



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise BM Genel Kurulu'na video mesaj gönderecek.



Rusya'nın, Zelenskiy'nin video mesaj göndermesine itiraz etmesi üzerine BM Genel Kurulu bu konuda oylamaya gitmek zorunda kaldı.



Zelenskiy'nin Genel Kurul'a video mesaj ile hitabı 101 oyla kabul edilirken, 7 ülke "hayır", 19 ülke ise çekimser oy kullandı.



Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de ülkede yönetimi ele geçirmesiyle dünya gündemine oturan Afganistan ise bu yıl da konuşmacı listesinde yer almıyor. Uluslararası toplum, Taliban'ı meşru bir yönetim olarak tanımıyor.