Salih Müslim Erbil'de öldü

Suriye'deki terör örgütü PYD ve YPG'nin kuruluşunda öne çıkan isimlerden biri olan Salih Müslim Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Erbil'de öldü.

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan Müslim'in Erbil'deki bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Salih Müslim'in ölümünün IKBY medyasında duyurulmasının ardından örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.