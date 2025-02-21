Salman Rüşdi'ye bıçakla saldıran kişi suçlu bulundu: Bir gözünü kaybetmişti

ABD basınındaki haberlere göre, 2022'de Rüşdi'ye bıçaklı saldırıda bulunan Lübnan asılı ABD'li Hadi Matar'ın duruşması yapıldı.



Jüri, Rüşdi'nin saldırı hakkındaki ifadesini dinledikten sonra Matar'ı "cinayete teşebbüsten" suçlu buldu.



32 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Matar'ın alacağı cezaya ilişkin duruşmanın 23 Nisan'da yapılması planlanıyor.



Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada, California doğumlu Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.



1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.