Salmonella salgınının kaynağı çeri domatesler mi?

2023 ve 2024 yıllarını kapsayan süreçte toplam 289 enfeksiyon vakası bildirildi. Bu kişilerden en az 14’ü hastane tedavisi gerektirecek kadar ağır semptomlar gösterdi.



Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke, 78 enfekte birey ile İtalya olurken, onu Almanya, Avusturya ve Fransa takip etti. ABD’de sekiz, Kanada’da ise beş vaka doğrulandı.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), tehditin henüz sona ermediği uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, kontaminasyona uğramış mevsimlik ürünler market raflarında yer almaya devam ettikçe, yeni vakaların da görülmeye devam edeceği belirtildi.



DOMATESLER NEDEN RİSKLİ?

Uzmanlara göre, domatesler dış yüzeylerinin yapısı nedeniyle bakterilerin tutunmasına daha elverişli. Ayrıca sıklıkla çiğ tüketildikleri için, pişirme yoluyla mikropların yok edilme şansı ortadan kalkıyor.



Salmonella genellikle çiftlik hayvanlarının bağırsaklarında bulunan bir bakteri grubu olup; çoğunlukla et, tavuk ve yumurta ile ilişkilendirilir. Ancak bu salgında olduğu gibi sebzelerde de görülebiliyor.



SALMONELLA BELİRTİLERİ VE KORUNMA YOLLARI



Salmonella enfeksiyonu; ishal, kusma, karın krampları ve ateş gibi semptomlara neden olabilir. Zayıf bağışıklık sistemine sahip bireylerde enfeksiyon daha ciddi seyredebilir ve ölümcül olabilecek komplikasyonlar ortaya çıkabilir.



Semptom gösteren herkesin ilk etapta aile hekimine ya da nöbetçi sağlık hizmetlerine başvurması önemlidir.



Bakterinin yayılmasını önlemek için uygulanabilecek basit ama etkili yöntemler arasında tuvalet sonrası ve yemek hazırlamadan önce ellerin iyice yıkanması, yiyeceklerin iyice pişirilmesi ve hastaysanız başkaları için yemek hazırlamaktan kaçınılması gibi öneriler yer alır.

Bilim insanlarına göre, salgına yol açan bakteriye genetik olarak yakın olan izolatlara 2011 yılından beri rastlanıyor. Bu durum, bakterinin tekrar eden bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna işaret ediyor.