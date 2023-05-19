Şam 12 yıl sonra Arap Birliği'nde: Esad ve Selman'dan samimi poz

Arap dünyası için bugün tarhi bir gün. Suriye, 12 yıl sonra Arap Birliği'ne yeniden üye oluyor.

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Birliğe üye ülkeler Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda 7 Mayıs'ta anlaşmaya vardı. Bugünkü zirveye Suriye Devlet Başkanı Esad da katıldı.

Esad zirve öncesinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile el sıkışırken görüntülendi. Veliaht prensinin, fotoğraf çektirmeden önce Esad'a samimi şekilde sarılması dikkat çekti.

Zirve, Suriye'nin 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesi açısından önemli. Esad, yıllarca muhalif gruplara silah dahil her türlü desteği sağlayan Arap ülkelerinin liderleriyle aynı masaya oturdu.



Diğer taraftan, Suriye'nin Arap Birliğine yeniden dahil olması Beşşar Esad için tam bir zafer olarak niteleniyor.

KATAR ŞAM İLE İKİLİ İLİŞKİ KURMAYACAK



Suriye'nin birliğe yeniden katılması konusunda özellikle Katar'ın çekinceleri bulunuyordu. Ancak son dönemde Katar bunlardan vazgeçti. Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden dahil edilmesine engel olmayacağını duyurdu. Ancak Şam ile ikili ilişki kurmayacağını bildirdi.



Katar'ın bu kararı diplomasi alanında geri planda kalarak, Suudi Arabistan başta olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerine öncelik vermeyi istediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

