Şam Havalimanı bugün açılıyor
Suriye'de muhaliflerin Şam'a ilerleyişiyle kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı bugün açılacak.
Şam Havalimanı açılıyor.
Havalimanı kademeli olarak faaliyete geçecek. İlk uçuş Başkent Şam'dan rejim karşıtları için kritik noktalardan biri ve Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'e olacak.
Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtilirken net tarih aktarılmadı.
Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, hafta sonu hava sahasını uçuş trafiğine açmıştı.
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