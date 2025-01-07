Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı

Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası uçuşların yeniden başladığını duyurdu.



Salibi daha çönce, hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." dedi.



Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan 18 Aralık'ta kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yapmıştı.