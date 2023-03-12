Şam ile yeni süreçte gözler bu haftada

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran bakan yardımcıları görüşecek.

Moskova'daki toplantıda Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri bakan yardımcıları görüşecek.

Toplantı ilk kez 4'lü formatta, İran'ın da katılımı ile gerçekleşmiş olacak.

Daha önce Rusya, Türkiye ve Suriye'nin Milli Savunma bakanları ve İsithbarat Başkanları Rusya'da biraraya gelmişti.

Yeni haftada gerçekleştirilecek görüşme ile Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantının takviminin belirlenmesi bekleniyor.

''İRAN'IN KATILMASINDA BİR MAHSUR YOK''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hossein Amir-Abdollahian ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından açıklama yapmış Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantılara İran'ın da katılma isteğini olumlu karşıladıklarını belirterek şöyle konuşmuştu:

- Hangi ülke katılmak ve katkı sağlamak isterse biz buna evet deriz. Şu anda zaten Suriye için ayakta kalan tek mekanizma da Astana formatı. Ruslara da 'İran'ın katılmasında bir mahsur yok' dedik.

- Dışişleri bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için.