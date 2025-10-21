Şam kırsalında 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdi

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı ile Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin düzenlediği ortak operasyonda Şam’ın Dumayr bölgesinde uyuşturucu şebekesi deşifre edildi.



Operasyonun, yurt dışına büyük miktarlarda uyuşturucu madde kaçırmayı planlayan bir kaçakçılık ağına yönelik takip ve izleme çalışmalarıyla başlatıldığı belirtilen haberde, operasyon sonucunda 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildiği ifade edildi.

KAPTAGON HAPI NEDİR?

İlk olarak 1960'larda Avrupa'da geliştirilen ilacın, kısa bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımı onaylandı. Kaptagon, halüsinasyonlar, görsel bozulmalar ve psikoz gibi yan etkileri nedeniyle ABD pazarından çekildi. Zaman zaman savaşlarda da kullanıldığı belirtilen ve "kimyasal cesaret" olarak adlandırılan Kaptagonun yasa dışı olarak kaçakçılığı yapılmakta.