Şam Ulusal Müzesi'nde soygun: Heykel ve nadir eser çalındı
11.11.2025 16:47
AA
Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Ulusal Müze'de hırsızlık yaşandığı açıklandı. Bir heykel ve nadir eserin çalındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'den, bir heykel ve nadir eserin çalındığı bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA’ya konuşan Şam Valiliği İç Güvenlik Komutanı Usame Muhammed Hayr Atika, Ulusal Müze'deki hırsızlık olayına ilişkin İç Güvenlik Komutanlığının soruşturma başlattığını söyledi.
Atika, "Yetkili makamlar, failleri yakalamak ve çalınan eşyaları ele geçirmek için kapsamlı izleme ve soruşturma operasyonları yürütüyor. Ayrıca, olayın koşullarını ve meydana geliş şartlarını belirlemek amacıyla müze muhafızları ve konuyla ilgili kişiler hakkında da soruşturma sürdürülüyor" açıklamasını yaptı.