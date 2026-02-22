Şam yönetimi Kamışlı Havalimanı'nı YPG'den devraldı

Suriye'de Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgedeki tesislerin devir süreci de devam ediyor. Aylar süren gerilimler ve çatışmaların ardından YPG/SDG işgalindeki yerlere giren Şam güçleri, Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetimini de devraldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada anlaşma maddelerinin uygulanmasının devamı kapsamında, Havalimanları ve Sınır Kapıları Güvenlik İdaresi'nin Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetimi görevini devraldığını duyurdu.

Açıklamada, devir işleminin anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, sürece ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Güvenlik denetiminin devralınmasının ardından havalimanındaki uygulamaların ve koordinasyonun bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat’ta Haseke iline, 3 Şubat’ta ise Kamışlı ilçesine girmişti.