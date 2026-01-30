Şam yönetimi, YPG/SDG ile anlaştı

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

PKK uzantısı YPG/SDG de konuya ilişkin açıklama yayınlandı. Örgüt, Şam yönetimiyle kapsamlı bir ateşkes ve ordu ile yönetime entegrasyon konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

SDG’den yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında güçler cephe hatlarından çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.

SURİYE'DE EN SON NE OLDU?

Suriye Savunma Bakanlığı, 24 Ocak tarihinde ABD'nin DAEŞ mahkumlarını transfer sürecine destek olmak için ateşkesi 15 gün süreyle uzattı.

SDG ateşkesin uzatıldığını doğrularken anlaşmanın uluslararası aracılar vasıtasıyla sağlandığını duyurmuştu.

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki hapishanelerden yedi bin kadar DAEŞ tutuklusunu Irak'a transfer etmeye başlamıştı. Suriye haber ajansı SANA, PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap'dan ve Haseke'den başlayan ve Şam yönetimindeki topraklara doğru uzanan iki insani koridor açıldığını duyurmuştu.

SDG'NİN ATEŞKES İHLALLERİ

Ateşkese rağmen terör örgütü YPG/SDG’nin açtığı ateş sonucu biri Haseke’de, diğeri Kamışlı kırsalında olmak üzere iki kişinin yaşamını yitirmişti.

Terör örgütünün Halep kırsalı, Sırrin beldesi ve çevre köyleri de en az kamikaze İHA ile hedef aldığı aktarılmıştı.