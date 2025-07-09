Samanyolu galaksisi dev bir kozmik boşluğun ortasında yüzüyor olabilir

İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nden kozmolog Indranil Banik ve ekibi, galaksilerin evrendeki dağılımında "fosilleşmiş" ses dalgalarını inceleyerek bu ihtimali değerlendirdi. Erken evrende oluşan bu dalgalar, baryon akustik osilasyonları (BAO) olarak biliniyor ve evrende dev halka biçiminde izler bırakıyor. Bu halkaların çapları yaklaşık 1 milyar ışık yılı genişliğinde ve kozmik ölçekte oldukça hassas bir mesafe ölçüm aracı olarak kullanılıyor.

20 YILLIK VERİLER ANALİZ EDİLDİ

Araştırmacılar, son 20 yılda toplanan BAO verilerini ayrıntılı şekilde analiz etti. Bulgular, Samanyolu’nun içinde bulunduğu yerel bir boşluğun, bu halkaların kırmızıya kaymasını (yani uzaklaşma hızını) standart kozmoloji modeline göre hafifçe çarpıttığını gösteriyor.



Bu boşluk modeli, Hubble gerilimini açıklayabilir. Çünkü eğer Samanyolu daha az yoğun bir "kozmik balon"un içinde yüzüyorsa, çevresindeki madde daha yoğun bölgelere doğru çekiliyor. Bu da, yerel bölgede evrenin genişleme hızının ölçümlerde olduğundan daha yüksek görünmesine sebep oluyor.



Banik, “Yerel bir boşluk, BAO ölçümlerinde çok hafif ama ölçülebilir bir sapmaya yol açıyor. Bu sapma, Planck uydusunun erken evrene dair verileriyle uyumlu olan 'homojen evren modeli’ne göre boşluk modelinin yüz milyon kat daha olası olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu

İSTATİSTİKSEL OLARAK ANLAMLI

Çalışmaya göre bu boşluk varsayımı, Hubble gerilimini istatistiksel olarak yüzde 99 olasılıkla anlamlı bir seviyeye düşürüyor. Ancak araştırmacılar, bu bulgunun sıkı testlere tabi tutulması gerektiğini ve boşluk hipotezini doğrulamak için yerel galaksiler üzerinde daha fazla gözlem planladıklarını belirtiyor.