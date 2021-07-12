Samanyolu'nda 100'den fazla kara delik bulundu: Çete haline gelebilirler

Güneş Sistemi’ne ev sahipliği yapan Samanyolu Galaksisi’nde 100'den fazla yıldız kaynaklı kara delik keşfedildiği açıklandı.



Barcelona ve Cardiff Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, devasa kütleli yıldızların çökmesi sonucu oluşan ve bu nedenle "yıldız kaynaklı" diye anılan bu kara deliklerin, Palomar 5 isimli bir yıldız kümesinde gizlendiği belirtildi.



Nature dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, bu kara deliklerin bir milyar yıl içinde yıldız kümesini zaptedeceğine inandıklarını belirtirken kara deliklerin çevresindeki tüm nesneleri yutabildiklerini ancak bu kümenin çok uzakta olduğu için Dünya açısından bir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

BEKLENENDEN ÜÇ KAT FAZLA



Araştırmanın başındaki isimlerden olan Barcelona Üniversitesi’nden astrofizikçi Mark Gieles, buradaki kara deliklerin sayısının beklenenden üç kat fazla olduğunu ifade etti.



Gieles, kümenin kütlesinin yüzde 20’sinden fazlasının kara deliklerden oluştuğu ve Palomar 5'in şu anda 124 kara deliğe ev sahipliği yaptığının düşünüldüğü bildirildi.



Independent Türkçe’nin haberinde araştırma ekibinin yaptığı simülasyonlarda, yaklaşık bir milyar yıl içinde kümenin tamamen çözülmeye başlayacağını ortaya konurken, küme çözülmeden önce bünyesindeki kara deliklerin sayısının da artacağı aktarıldı.

KÜMELERDE KAÇ TANE KARA DELİK OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sayılarının artmasıyla birlikte kümenin bir milyar yıl içinde kara deliklerden oluşan bir çete haline geleceği belirtilirken Cardiff Üniversitesi'nden astrofizikçi Fabio Antonini, "Bu senaryodaki büyük bilinmeyen kümelerde kaç tane kara delik olduğudur. Kara delikleri göremediğimiz için gözlemlerle sayı belirlemek zor" diye konuştu.