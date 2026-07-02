Şam'da bir kafede patlama. Çok sayıda ölü ve yaralı var
02.07.2026 15:38
Son Güncelleme: 02.07.2026 15:56
NTV
Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre atlama Şam'ın Hicaz bölgesinde yaşandı.
İlk belirlemelerde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Devlet televizyonu ise patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı.
Ayrıntılar geliyor…