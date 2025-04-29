Şam'da Dürziler ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

Şam’da çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde Dürzi gruplar ağır silahlarla Suriye hükümeti güvenlik güçlerine ateş açtı. Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, mahalleye askeri takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdı. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar bir süredir kesildi.



TEPKİ ÇEKEN SES KAYDI



Sosyal medya hesaplarında dün paylaşılan, Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı Suriye'de büyük tepki çekti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu. Bunun üzerine birçok ilde dün tepki gösterileri düzenlendi.



Ceramane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik çatışmaya dönüştü.



Bazı Dürzi liderleri, ses kaydındaki kişinin ifadelerinin Dürzi toplumunun görüşünü yansıtmadığını ve fitneden uzak durulması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.



İçişleri Bakanlığı ise son olayların fitilini ateşleyen ses kaydının sahibini bulmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.