Şam'da Esad döneminden kalma toplu mezar bulundu

Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.



Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde, ekiplerin çalışmaları sonucu 20 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.



Haberde, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.