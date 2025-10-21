Şam'da Esad döneminden kalma toplu mezar bulundu
Suriye'de Esad rejimi döneminden kalan toplu mezarlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Şam'da 20 kişiye ait olduğu ortaya çıkan kalıntılar bulundu.
Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.
Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde, ekiplerin çalışmaları sonucu 20 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.
Haberde, Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.
- Etiketler :
- Mezarlık
- Beşşar Esad
- Suriye