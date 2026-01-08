Şam'da İsrail için irtibat ofisi iddiası

Şam-Tel Aviv hattında yeni bir denge arayışı sürerken, İsrail basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Buna göre Suriye, diplomatik statü taşımaması koşuluyla, İsrail’in Şam’da bir irtibat ofisi açmasını destekliyor.

Haberde Şam yönetiminin ABD destekli ortak bir askeri operasyonlar merkezinin kurulmasına da açık olduğu belirtildi. İsrail basınına göre böyle bir adım, İsrail-Suriye hattında eşi benzeri görülmemiş bir temas anlamına gelecek ve sınırlı da olsa doğrudan koordinasyona doğru olası bir yön değişimine işaret edecek.

SDG İLE ANLAŞMAYA İSRAİL ENGELİ

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı da PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG'ye dair.

İsrail'in, Washington'dan Şam yönetimi ile SDG arasındaki mutabakatın nihai hale getirilmesinin ertelemesini talep ettiği öne sürüldü. İsrail’in, Süveyda’daki gerilimlerden de yararlanarak müzakerelerde avantaj sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler, üst düzey İsrailli ve Suriyeli yetkililer arasında Paris’te ABD arabuluculuğunda yapılan toplantının ardından geldi. Toplantıda ABD gözetiminde ortak bir iletişim mekanizması kurulması üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

KUNEYTRA KASABASINDA İSRAİL BAYRAĞI

Bu arada İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki bir tepeye İsrail bayrağı çektiği bildirildi. Haber, Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer aldı.

Buna göre İsrail ordusu Kuneytra kırsalındaki Tel el Ahmer Şarki bölgesinde bir tepeye girerek bayrak çekti. Haberde İsrail'in ihlallerinin bölgede yaşayan siviller arasında endişe ve rahatsızlık oluşturduğu aktarıldı.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.