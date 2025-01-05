Şam’da kadınlar duvarlara resim çizerek savaşın izlerini siliyor

Suriyeliler, rejimin devrilmesinin ardından 13 yıl süren iç savaşın izlerini silmeye çalışıyor. Başkent Şam’da yaşayan bir grup kadın ve erkek bir araya gelerek şehrin görüntüsünü değiştirmek için el ele verdi.

Erkekler kentin sokaklarında temizlik çalışması yürütürken kadınlar da şehrin duvarlarına resimler çiziyor.



“ŞAM’I GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN RESİM ÇİZİYORUZ”



Mimarlık bölümü öğrencisi Ebrar Ahmar, memleketi için faydalı olabilmek adına böyle bir çalışmaya başladıklarını belirterek, “Biz bu memlekete nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşündük. Duvarlara güzel resimler çizmeye karar verdik. Şam’ı güzelleştirmek için resim çiziyoruz” dedi.