Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Cumhurbaşkanı Şara'dan ilk açıklama

Suriye’nin başkenti Şam’da pazar günü bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı.



Suriye Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, olay başkent Şam’ın Duvella Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırganın terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu bildirildi.

"ALÇAKÇA BİR SUÇ"



Suriye’nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaptığı ilk açıklamada saldırıyı "alçakça bir suç" olarak nitelendirdi ve faillerin adaletten kaçamayacağını vurguladı.



Şara açıklamasında, “Bu korkunç suça katılan ve planlayan herkesi yakalayarak adalet önüne çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm güvenlik birimlerimizle gece gündüz çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca, saldırının ardından halk ve devletin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bu tür tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda, hükümet ile halkın dayanışma içinde olması her zamankinden daha önemlidir.” diye konuştu.

YILLAR SONRA İLK SALDIRI



Bu saldırı, 2011’de başlayan iç savaşın ardından Suriye’de bir kiliseyi hedef alan ilk saldırı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Aralık ayında muhalif grupların Beşar Esad’ı devirmesinden bu yana başkent Şam’da düzenlenen ilk büyük çaplı saldırı oldu.

