Şam'da kritik toplantı: Barrack ve ABD'li komutan Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ı kabul etti.

Suriye devlet başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre toplantıda, Suriye sahasındaki son gelişmeler, siyasi sürecin desteklenmesinin yolları ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, 10 Mart Anlaşması’nın Suriye topraklarının birliği ve egemenliğini koruyacak şekilde uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da görüşüldü.

HALEP'TE ÇATIŞMALAR SONRASI ATEŞKES

Halep'te dün gece Suriye güvenlik güçleri ile omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.



SDG'nin, yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile Suriye güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldığı bildirildi.



Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "10 Mart Anlaşması'na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yok" ifadeleri kullanıldı.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, SDG'nin saldırıları sonucu 25 sivilin yaralandığını belirtti.



Daha sonra, El-İhbariyye'ye konuşan bir yetkili, çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

