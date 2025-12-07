Şam'da otel önünde patlama

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamalarında bomba paniği yaşandı. Başkent Şam'daki kutlamalar sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.



Yetkililer, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kapattığı ve olayla ilgili incelemede bulunduğu kaydedildi.



İlk bilgilere göre patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği aktarıldı.