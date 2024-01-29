Şam'da patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları mı hedef alındı?



Suriye'nin başkenti Şam'dan patlama sesleri yükseldi. İran medyası saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Hedef alınan bölgede İran Devrim Muhafızları'nın olduğu belirtiliyor.



Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarından patlama sesleri yükseldi. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.



Saldırının düzenlendiği bölgenin İran Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.



Saldırının, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üslerine hedef alan saldırılara misilleme olarak gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.



Ürdün'deki insansız hava aracı saldırısında 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş, 34 asker de yaralanmıştı.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, saldırının ardında İran destekli militan grupların olduğunu açıklamış, karşılık verileceğini söylemişti..

Ürdün'de ABD güçlerine saldırı: 3 asker öldü, 34 asker yaralandı Haberi Görüntüle