Şam'da patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları mı hedef alındı?

Suriye'nin başkenti Şam'dan patlama sesleri yükseldi. İran medyası saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Hedef alınan bölgede İran Devrim Muhafızları'nın olduğu belirtiliyor.

Şam'da patlama sesleri: İran Devrim Muhafızları mı hedef alındı?


'nin başkenti Şam'dan patlama sesleri yükseldi. medyası saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Hedef alınan bölgede İran Devrim Muhafızları'nın olduğu belirtiliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarından patlama sesleri yükseldi. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırının düzenlendiği bölgenin İran Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Saldırının, Ürdün-Suriye sınırındaki üslerine hedef alan saldırılara misilleme olarak gerçekleşip gerçekleşmediği henüz bilinmiyor.

Ürdün'deki insansız hava aracı saldırısında 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş, 34 asker de yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, saldırının ardında İran destekli militan grupların olduğunu açıklamış, karşılık verileceğini söylemişti..

Ürdün'de ABD güçlerine saldırı: 3 asker öldü, 34 asker yaralandı

Ürdün'de ABD güçlerine saldırı: 3 asker öldü, 34 asker yaralandı

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