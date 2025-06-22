Şam'da kiliseye bombalı saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dweila mahallesinde bulunan Mar Elias Kilisesi'nde patlama meydana geldi.



Patlama, kilisede büyük maddi hasara yol açarken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.



Olayı Reuters’a anlatan bir görgü tanığı, bir intihar bombacısının kilise içinde kendini patlattığını söyledi.



Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.



Şam güvenlik güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.