Şam'da kiliseye bombalı saldırı: 20 ölü, 52 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Dweila mahallesinde bulunan Mar Elias Kilisesi'ne bombalı saldırı düzenlendi.



Kilisede büyük maddi hasara yol açan saldırıda ilk belirlemelere göre patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.



Olayı Reuters’a anlatan bir görgü tanığı, bir intihar bombacısının kilise içinde kendini patlattığını söyledi.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.



Suriye İçişleri Bakanlığı kilisede bir intihar bombacısının kendini patlattığını doğruladı. Saldırganın terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu açıklandı.

