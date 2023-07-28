Şampiyonada başörtüsü takmayan İranlı satranç oyuncusuna İspanya'dan vatandaşlık

khadem, "Yaptıklarımdan pişman olduğumu söyleyen bir video kaydetmem söylendi. Bunun daha önce başkalarının da başına geldiğini biliyorsunuz Bana göre bunu yaparken baskı altında olduğumu söylemek zorunda gibiydim ve bir video göndermedim. Bana eğer yapmazsam geri dönemeyeceğimi söylediler, ama bunu yapmak istemedim, bu yüzden belki de geri dönmenin mümkün olmadığını fark ettim.” açıklamasında bulundu.



22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Eylül'de Amini'nin polis şiddeti nedeniyle öldüğü iddiaları üzerine başlayan ve tüm ülkeye yayılan gösteriler aylarca sürmüştü.



Mahsa Amini protestolarının ardından ahlak polisinin devriyeleri aylarca durdu. Ülkede birçok kadın başörtüsü olmadan sokağa çıkmaya başladı.



Ülkede geçen hafta ahlak polisinin yeniden devriye gezmeye başladığı açıklandı. Ancak polis artık gözaltına alamıyor, sadece uyarıda bulunuyor.