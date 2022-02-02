'Şampiyonlar Ligi pizzası' gündem oldu: UEFA, telif davasından vazgeçti

Almanya'daki bir pizzacının menüsünde bulunan Avrupa futbol kulüplerinin en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ismine benzer pizza gündem oluşturdu. 'Champignons League' adındaki pizza ile ilgili yerel bir temsilci UEFA’nın konuyla ilgili davacı olduğunu açıklarken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Avrupa futbolunun yönetim organı telif davası açmayacağını belirtti. Yapılan açıklamada, “UEFA, kulağa lezzetli gelen bu pizzanın yanında mutlu bir şekilde yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 10:42

'Şampiyonlar Ligi pizzası' gündem oldu: UEFA, telif davasından vazgeçti

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Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada

Almanya'nın Giessen kentindeki bir restoran, Avrupa’daki futbol kulüplerinin en büyük futbol organizasyonu UEFA ismine benzer bir şekilde 'Champignons League' adında bir pizza satışa çıkardı.

Geliştirilen 'Champignons’ pizzasının mantarlı pizza anlamına geldiğini söyleyen şirket, geçtiğimiz Pazartesi günü Instagram hesaplarında Avrupa futbolunun yönetim organından aldıkları ve pizza adına yasal işlem yapılması tehdidinde bulunan bir mektubu gösteren bir resim yayımladı.

Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan UEFA, Alman restoranına ve 'Champignons League' pizzasına karşı yasal işlem başlatmamaya karar verdiğini duyurdu.

YEREL MARKA TEMSİLCİSİNİ SUÇLADI

UEFA, "aşırı gayretli bir yerel ticari marka temsilcisini" eyleme geçme tehdidinde bulunma kararını suçladı.

Yapılan açıklamada, "UEFA, fikri mülkiyetinin korunmasını ciddiye alıyor ancak bu örnek aşırı hevesli bir yerel markanın çok aceleci davranması durumu gibi görünüyor” derken, "UEFA Şampiyonlar Ligi, kulağa lezzetli gelen bu pizzanın yanında mutlu bir şekilde yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

UEFA’nın açıklamasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan restoran ise, "Geç saatte son dakika haberi, Champignons Ligi olduğu yerde kalıyor" dedi.

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