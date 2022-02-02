'Şampiyonlar Ligi pizzası' gündem oldu: UEFA, telif davasından vazgeçti

Almanya'nın Giessen kentindeki bir restoran, Avrupa’daki futbol kulüplerinin en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ismine benzer bir şekilde 'Champignons League' adında bir pizza satışa çıkardı.



Geliştirilen 'Champignons’ pizzasının mantarlı pizza anlamına geldiğini söyleyen şirket, geçtiğimiz Pazartesi günü Instagram hesaplarında Avrupa futbolunun yönetim organından aldıkları ve pizza adına yasal işlem yapılması tehdidinde bulunan bir mektubu gösteren bir resim yayımladı.



Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan UEFA, Alman restoranına ve 'Champignons League' pizzasına karşı yasal işlem başlatmamaya karar verdiğini duyurdu.



YEREL MARKA TEMSİLCİSİNİ SUÇLADI



UEFA, "aşırı gayretli bir yerel ticari marka temsilcisini" eyleme geçme tehdidinde bulunma kararını suçladı.



Yapılan açıklamada, "UEFA, fikri mülkiyetinin korunmasını ciddiye alıyor ancak bu örnek aşırı hevesli bir yerel markanın çok aceleci davranması durumu gibi görünüyor” derken, "UEFA Şampiyonlar Ligi, kulağa lezzetli gelen bu pizzanın yanında mutlu bir şekilde yaşayabilir" ifadelerini kullandı.



UEFA’nın açıklamasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan restoran ise, "Geç saatte son dakika haberi, Champignons Ligi olduğu yerde kalıyor" dedi.