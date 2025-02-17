San Andreas'tan kaçış: Kaliforniya büyük bir depreme hazırlanıyor

Sismologlar, "Büyük Deprem"in yakın zamanda gerçekleşebileceğine dair endişeler artarken, Kaliforniya'daki fay hatlarını yakından izliyor.



Eyaletin en önemli ve aktif fay hatlarından biri olan San Andreas Fayı boyunca meydana gelebilecek büyük bir deprem bekleniyor.

BÜYÜK YIKIMA YOL AÇABİLİR

Bilim insanları, bu depremin 7.8 veya daha yüksek bir büyüklüğe ulaşabileceğini ve kırılma konumuna bağlı olarak Güney Kaliforniya veya San Francisco Körfez Bölgesi'nde yıkıma yol açabileceğini öngörüyor.



Kaliforniya'da büyük bir deprem olasılığı, eyaletin aktif fay hatları boyunca yer alması nedeniyle önemli bir endişe kaynağı. San Andreas Fayı ve daha küçük yerel faylar boyunca sismik stresin artmasıyla uzmanlar, özellikle Altın Eyalet'in güney bölgelerinde büyük ölçekli bir deprem riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıyor.



Altyapıyı, evleri ve hayatları etkileyebilecek yıkıcı hasar potansiyeli, Kaliforniya'nın hazırlıklı olmasını hayati öneme sahip kılıyor.

KALİFORNİYA DEPREMLERLE SARSILIYOR



Kaliforniya, perşembe gününden bu yana en az dokuz depremle sarsıldı ve bu durum "Büyük Deprem"in yakın olduğuna dair korkuları artırdı.



ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, Kaliforniya'yı sarsan son en güçlü deprem, 13 Şubat'ta saat 16:17 civarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremdi.



Bununla birlikte, uzmanlar şimdi büyük bir sismik olayın yolda olduğundan korkuyor, özellikle de bu hafta başlarında 24 saat içinde eyaletin güney kısımlarını vuran dört depremden sonra.

EN SON 144 YIL ÖNCE OLDU



Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Son büyük depremden bu yana 144 yıldan fazla zaman geçtiğinden, saat ilerliyor. Hayward fayının kırılıp önümüzdeki 30 yıl içinde önemli bir deprem üretmesi çok olası." diyor.



Kaliforniya'daki bir sonraki büyük depremin büyük olasılıkla eyaletin güney kesiminde meydana geleceği tahmin ediliyor.