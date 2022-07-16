San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bomba paniği

ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.07.2022 - 11:14

San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bomba paniği

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yer alan San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı. 

İhbar sonrasında boşaltılan havalimanında yetkililer, ihbarın yerel saatle 20.15'te yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.

Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...