San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bomba paniği

Haberler - Anadolu Ajansı 16.07.2022 - 11:14
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yer alan San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı.
İhbar sonrasında boşaltılan havalimanında yetkililer, ihbarın yerel saatle 20.15'te yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.
San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.
Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.