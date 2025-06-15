Sanal savaş da başladı: İsrail'e yönelik siber saldırılar yüzde 700 arttı!

Siber güvenlik firması Radware Pazar günü yaptığı açıklamada, 12 Haziran öncesine kıyasla son iki gün içinde İsrail'e yönelik siber saldırılarda yüzde 700'lük bir artış olduğunu açıkladı.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre firma, verilerin "İsrail altyapısını hedef alan kötü niyetli ağ faaliyetlerinde önemli bir artışa" işaret ettiğini belirtti.

Radware Siber Tehdit İstihbaratı Başkan Yardımcısı Ron Meyran, "Sadece iki gün içinde kötü niyetli faaliyetlerdeki yüzde 700'lük artış, İran devlet aktörleri ve İran yanlısı hacker gruplarının DDoS saldırıları, kritik altyapıyı hedef alan sızma girişimleri, veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılım dağıtım kampanyaları da dahil olmak üzere siber misilleme operasyonlarından kaynaklanıyor" dedi.

"HABERLERİN DUYURULMASIYLA BAŞLADI"

Radware tarafından gözlemlenen saldırılardaki artışın, İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerinin kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra gerçekleştiğini belirten firma, "İran'a bağlı tehdit aktörlerinin kamuya açık ve özel telegram kanallarındaki faaliyetlerinde" artış görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Firma, "İran devlet destekli siber grupların altyapı ve psikolojik etkiyi bozmaya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırması bekleniyor" dedi.

Şirket, hükümet web siteleri, finans kurumları, telekomünikasyon şirketleri ve kritik altyapıların saldırıların çeşitli hedefleri arasında olduğunu bildirdi.

