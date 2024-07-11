Sanchez'den Nato'ya: Gazze'de de aynı birlik ve tutarlılığı talep ediyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO toplantısında yaptığı konuşmada, NATO'dan Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

Sanchez'den Nato'ya: Gazze'de de aynı birlik ve tutarlılığı talep ediyoruz

Başbakanı Pedro Sanchez, Washington'da düzenlenen Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

İspanya Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer verilen haberlerde, Sanchez'in, basına kapalı NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz." dediği kaydedildi.

Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.

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