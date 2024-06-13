Sanchez'le toplantı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya'nın Filistin Devletini tanıma kararı örnek olmalı

Sanchez'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle konuştu: İkili ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bugünkü anlaşmalarla önemli adımlar attık. İkili ticaret hacminde 20 milyar euro hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedef 25 milyar euro'ya ulaşmak. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Görüşmemizde Türkiye AB ilişkilerini de ele aldık. İspanya Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi idrak eden, üyelik sürecimize en önemli katkıyı veren dostlarımızdan. "AVRUPA'DA ARTAN İSLAM KARŞITLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ" Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığını da görüştük. Avrupa'daki tablo endişelerimizi artırdı. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları odağımızdaydı. İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı çok mühimdir. Örnek teşkil etmelidir. Gazze'ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına çok teşekkür ederiz. Küresel vicdanın harekete geçmesinde Sanchez'in çok katkıları oldu, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkes ve insani yardım temel önceliğimizdir. "İSRAİL KENDİNİ BİTİŞE GÖTÜRÜYOR" Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine şu yanıtı verdi: "Adil ve kalıcı barışı sağlayacak akan kanı durduracak hem Gazze dahil Filistin topraklarına huzur getirecek kararı olumlu değerlendiririz. Önemli olan barış odaklı ve samimi şekilde ele alınması. Kağıtlarda kalmaması. Ülkeler, BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla acil ateşkes kararını ortaya koydular. Ülkelerin meydanlarında insanlar seslerini duyurdu. İsrail'in Filistin'de bildiğini okuma kararı kendisini bitirmeye doğru götürüyor. BM İsrail'e baskı yapmalıdır."

"ABD'NİN DURUŞU BİZİ CİDDİ MANADA ÜZÜYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle sürdürdü:



"Dünya'nın kaderi beş ülkenin elinde maalesef. Bu beş ülkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor.



40 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi ölmüş, çocuklar, kadınlar ölmüş, gazeteciler ölmüş, hiç umurlarında değil.



Bir Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor. Hemen arkasından iki Batı ülkesi katılıyor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım.



150'ye yakın medya mensubu öldürüldü, buna devam mı diyelim?



Bu adımı hep beraber atmamız gerekiyor.



İsrail acımasız şekilde katliamlarına devam ediyor. Amerika'nın duruşu bizi ciddi manada üzmektedir."



DEMİRTAŞ VE KAVALA SORUSU



İspanyol gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın dava süreçlerine ilişkin sorusunu ise Erdoğan şöyle yanıtladı:



"Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir. Bu isimlerle ilgili hukuk devletimiz kararlarını vermiştir. Bu isimlerden bir tanesi, 100 kişinin ölümüne neden olmuş, birçok kez terör estirmek suretiyle Güneydoğu'da ölümlere neden olmuştur.



Bir basın mensubunun bu teröristleri savunması düşündürücüdür.



Hukuk neyi emrediyorsa bizler yerine getiririz. Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Bu bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle devam edecektir."