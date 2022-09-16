Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) nedir? Hangi ülkeler üye? Şanghay örgütünün amacı ne?

Şanghay örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım sağladığı toplantı sonrasında vatandaşlar tarafından merak edildi. Dünyanın en büyük bölgesel örgütleri arasında yer alan Şanghay örgütü hakkında merak edilenleri derledik. İşte ayrıntılar...



ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEDİR?



Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60’ını, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 30’undan fazlasını kapsayan bir örgüttür.



Bünyesinde iki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve nükleer güce sahip dört üyenin bulunduğu dünyanın en büyük bölgesel işbirliği ve güvenlik örgütüdür.



ŞANGHAY ÖRGÜTÜNÜN AMACI NE?



Şanghay İşbirliği Örgütü'nün amacı hakkında detaylarda merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilerle birlikte, Şanghay örgütünün amacına yönelik bilgilere yer veriliyor.



İşte örgütün amacı hakkında merak edilenler;



Üye ülkeler arasında karşılıklı güven,



İyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi,



Bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarfedilmesi,



Terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi,



Ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji, çevre konularında işbirliğinin geliştirilmesidir.

ŞANGHAY ÖRGÜTÜNE ÜYE ÜLKELER



15 Haziran 2001 tarihinde kurulan Pekin merkezli örgütün üyeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İrandır.



DİYALOG İÇİNDE OLDUĞU ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE'DE YER ALIYOR



Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) diyalog içinde olduğu ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'da yer almaktadır.



2008 Duşanbe Zirvesi’nde, ŞİÖ ile irtibat kurmak isteyen ve gözlemci konumunda olmayan üçüncü ülke ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulması amacıyla, “ŞİÖ Diyalog Ortaklığı Statüsü” adı altında yeni bir mekanizma ihdas edilmiştir.



Diyalog Ortaklığı statüsü, gözlemci statüsüne sahip olmayan üçüncü ülkelerin Teşkilat’la belirli alanlarda sınırlı işbirliği yapmalarına olanak sağlamaktadır. Bahsekonu statü, kurumsal bağın derecesi bakımından “gözlemci ülke” statüsünün altında, “misafir katılımcılar” statüsünün ise üzerinde yer almaktadır.



Ülkemiz 6-7 Haziran 2012 tarihlerinde Pekin’de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde oybirliğiyle Diyalog Ortaklığı’na kabul edilmiştir.



Böylelikle anılan Muhtıra'nın ülkemizdeki iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır. Sözkonusu belge, Diyalog Ortağı Türkiye ile ŞİÖ arasında, başta bölgesel güvenlik, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçların önlenmesi ile ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere çeşitli konularda işbirliğinin geliştirmesini öngörmektedir.