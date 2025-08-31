Şanghay'da liderler zirvesi: Bugün Çin'de neler olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in de katılacağı Şaghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Çin'in Tianjin kentinde bugün başlıyor. (Haber: Derya Doğan)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde düzenlenen Şaghay İşbirliği Örgütü Zirvesi bugün başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dahil liderler, 2 gün sürecek olan zirve için Tianjin kentine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine, zirveye şeref konuğu olarak katılacak.
Bugün önce Çin lideri Şi, ardından da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın Rusya Putin'le de görüşmesi bekleniyor.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Putin de Rusya'nın komşusu ve en büyük ticaret ortağı Çin'e 4 günlük ziyaret yapacak.
RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ EN İYİ DÖNEMDE
Çin devlet televizyonu CCTV, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin “tarihin en iyi döneminde” olduğunu ve “büyük ülkeler arasında en istikrarlı, olgun ve stratejik açıdan en önemli” hale geldiğini belirtti.
Şİ, PAŞİNYAN'LA GÖRÜŞTÜ
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yedi yıldan bu yana ilk kez Çin'e gitti. Modi, Şi ile yaptığı görüşmede olumlu mesajlar verdi, iki ülkenin ilişkilerinin güven ve saygıya dayalı olduğunu belirtti.
Şi, bugün zirve öncesinde Azerbaycan, Ermenistan ve Maldivler liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
CCTV'nin bildirdiğine göre Çin lideri Şi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı görüşmede iki ülkenin stratejik ortaklık kurduğunu ve tüm alanlarda iş birliğini derinleştirerek birbirine desteklemesi gerektiğini söyledi.
EN BÜYÜK TOPLANTI OLACAK
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki günlük zirve boyunca 20 dünya liderine ev sahipliği yapacak.
Bu zirve, 2001 yılında altı Avrasya devleti arasında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün en büyük toplantısı olacak.
Çin'in, küresel meselelerde Batı'nın etkisine karşı koymayı hedeflediği güvenlik odaklı blok, son yıllarda 10 daimi üye ile 16 diyalog ve gözlemci ülkeye genişledi. Örgütün sorumluluk alanı da güvenlik ve terörle mücadeleden, ekonomik ve askeri iş birliğine ulaştı.
