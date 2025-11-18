Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü çökmede inşaatın sahibi gözaltına alındı
18.11.2025 00:31
Anadolu Ajansı
AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.
Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.
