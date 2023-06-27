Şanlıurfa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 8 yaralı

Diğer mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma köyde ve Hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EKMEK ALMAYA GİDERKEN OTOMOBİLİ ÇALINDI