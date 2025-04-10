Santo Domingo’da bilanço artıyor: Can kaybı 184’e yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 184'e yükseldi.



Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Mendez, eğlence mekanındaki ölü sayısının 184'e çıktığını açıkladı.



“HAYATTA KALANLARI BULMA OLASILIĞI TÜKENDİ”



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, arama-kurtarma ekipleri, 9 Nisan Çarşamba günü hayatta kalanları bulmak için başlatılan arama çalışmalarına son verildiğini açıkladı.

Başkent Santo Domingo İtfaiye Şefi Jose Luis Frometa Herasme, “Bugün arama çalışmasını tamalayacağız” dedi. Yapılan resmi açıklamada, “hayatta kalan başka kişileri bulma konusunda tüm makul olasılıkların tükendiği” ifade edildi. Açıklamada, operasyonun odak noktasının cansız bedenleri çıkarmak olacağı belirtildi.



300’den fazla arama-kurtarma çalışanı ve köpekler, iki gün boyunca çöken eğlence mekanının enkazındaki çalışmalarına devam etmişti. Çalışmalara Porto Riko ve İsrail’den gelen itfaiye ekipleri de destek olmuştu.



“JET SET”İN ÇATISI İÇİNDE 300 KİŞİ VARKEN ÇÖKTÜ



"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da, içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü. Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de olduğu belirtilmişti. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.

