Santorini Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Adası'nın haritadaki yeri ne?
Santorini Adası'nın nerede olduğu, Ege Denizi'nde art arda meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından sorgulanmaya başladı. Akdeniz'in en çok rağbet gören turistik bölgelerinden biri olan Santorini Adası'nda yoğun sismik hareketler nedeniyle panik havası oluşmaya başladı. Peki, Santorini Adası nerede? Santorini Adası'nın haritadaki konumu ne?
Santorini Adası'nın konumu ve haritadaki yeriyle ilgili araştırmalar başladı. Türkiye'ye yakında bir bölgede bulunan Santorini Adası'nda meydana gelen yoğun sismik hareket ve depremler nedeniyle, Santorini hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Santorini Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Adası'nın haritadaki yeri ne?
SANTORİNİ ADASI NEREDE?
Santorini Adası, Yunanistan'a bağlı Kiklad Adaları grubunda yer alan volkanik bir adadır. Ege Denizi'nde, Girit'in kuzeyinde ve Atina'nın güneydoğusunda bulunur.
Türkiye'ye olan mesafesi, Kuşadası veya Bodrum gibi batı kıyılarımıza göre değişir.
SANTORİNİ TÜRKİYE'YE YAKIN MI?
Kuşadası’ndan Santorini’ye mesafe: Yaklaşık 250 km
Bodrum’dan Santorini’ye mesafe: Yaklaşık 290 km
İzmir’den Santorini’ye mesafe: Yaklaşık 330 km
Direkt bir feribot hattı olmasa da, Atina veya Rodos üzerinden aktarmalı feribotlarla ya da uçakla Atina'ya gidip oradan Santorini'ye ulaşmak mümkündür.
POPÜLER TATİL BÖLGESİ
Santorini, beyaz badanalı evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve muhteşem gün batımı manzaralarıyla ünlü popüler bir tatil destinasyonudur.
Eğer Santorini’ye gitmeyi düşünüyorsanız, en iyi zaman ilkbahar ve sonbahar aylarıdır, çünkü yazın çok kalabalık olabilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Dünya
- Yunanistan