Santorini Adası'nın konumu ve haritadaki yeriyle ilgili araştırmalar başladı. Türkiye'ye yakında bir bölgede bulunan Santorini Adası'nda meydana gelen yoğun sismik hareket ve depremler nedeniyle, Santorini hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Santorini Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santorini Adası'nın haritadaki yeri ne?



SANTORİNİ ADASI NEREDE?



Santorini Adası, Yunanistan'a bağlı Kiklad Adaları grubunda yer alan volkanik bir adadır. Ege Denizi'nde, Girit'in kuzeyinde ve Atina'nın güneydoğusunda bulunur.



Türkiye'ye olan mesafesi, Kuşadası veya Bodrum gibi batı kıyılarımıza göre değişir.

