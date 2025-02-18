Santorini artık depremi bekliyor: Yumurtanın akı kabuğu kırmak istiyor

Yunanistan'ın Kathimeri Gazetesi'nde, Tania Georgiopoulou imzalı haberde, Santori ve çevresindeki son duruma ilişkin uzman görüşlerine yer verildi.

Haberde, sismologlar Dimitris Papanikolaou ve Kostas Papazachos'un görüşleri aktarıldı.

Sismolog Kostas Papazachos, bölgedeki durumu anlatırken, Ege Denizi'nin kabuğuna magmadan bir baskı olduğunu ve bu magmanın kabuğu zorladığını belirtirken, "Bir yumurta olduğunu hayal edelim. Üzerinde yaşadığımız kabuk Ege Denizi'nin kabuğudur ve yumurta akının içinde birçok yerde yüzeye ulaşmak isteyen sıcak bir madde olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Papazachos, olayı, "Daha önce hiç yaşamadığımız, benzeri görülmemiş bir olay. Daha önce bu bölgede ölçebildiğimiz ve izleyebildiğimiz büyüklükte bir magma sokulmasıyla karşılaşmamıştık." sözleriyle tanımlarken, yaşanan son depremleri, "Yunanistan'da sürekli tektonik depremler yaşanıyor. Şimdi incelediğimiz farklı bir olgu var, o da magmanın sokulumuyla ilgili ve bu yüzden tektono-magmatizma diyoruz." sözleriyle özetledi.

